Trump Arjantin Devlet Başkanı'yla görüştü

Trump, başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri yaptığı telefon görüşmeleri ile dünya gündemine oturdu.

2. DEFA GÖRÜŞTÜ

Bu kez de Arjantin Devlet Başkanı Macri ile Güney Amerika Kıtası ve Venezuela hakkında konuştu. Arjantin Devlet Başkanlığı Ofisi, Trump’ın seçimi kazandığından bu yana iki ülke lideri ikinci defa telefonda görüştüğünü açıkladı.

MACRİ'Yİ ABD'YE DAVET ETTİ

Beş dakika süren görüşmede; Trump,’ın Macri’yi ABD’ye davet ettiği ve ABD’de yeni istihdam imkanlarından bahsettiği duyuruldu. Ayrıca iki lider arasındaki görüşmenin samimi bir havada gerçekleştiği bildirilirken detaylar hakkında bilgi verilmedi.

Macri’nin babasının ABD ile olan ticari işlerinden dolayı ikilinin yıllardır birbirlerini tanıdıkları biliniyor. Öte yandan iki ülkenin dışişleri bakanlarının bugün, Almanya’daki G-20 zirvesinde bir araya geleceği bildirildi.