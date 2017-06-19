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Trump Beyaz Saray'a döndü

ABD Başkanı Donald Trump, dinlenmek için ailesiyle birlikte Camp David'e giderek 1 gün orada kalmıştı.

19.06.2017 - 11:28
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  2. Dünya

İlk kez 1942 yılında Franklin D Roosevelt tarafından kullanılan Camp David, o günden beri ABD Başkanlarının dinlenme yeri olarak kullanılıyor.

Trump Beyaz Saray'a döndü

BİR GÜN CAMP DAVİD'DE KALDI

Babalar Günü'nü ailesiyle birlikte geçiren ABD Başkanı Turmp, bir gün dinlenmek için Camp David'e gitti. Kısa bir tatil yapan Trump, Beyaz Saray'a geri döndü.

Trump Beyaz Saray'a döndü

"30 DAKİKA SONRA SIKILIRSINIZ"

Trump, dış basına verdiği röportajda Camp David'in çok fazla 'rustik' olduğunu belirterek, "Bunu ne kadar beğenebilirsiniz biliyor musunuz? Sadece 30 dakika" dedi.

Trump Beyaz Saray'a döndü

TRUMP'IN OĞLU HER ANI FOTOĞRAFLADI

Donald Trump'ın oğlu Barron'un Beyaz Saray'a indiği andan itibaren elinden telefonu düşmediği gözlemlendi. Barron her anını fotoğrafladı.

Trump Beyaz Saray'a döndü

IVANKA TRUMP ÖZEL BİR FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Ivanka Trump ise sosyal medyada Babalar Günü'ne özel bir fotoğraf paylaştı. Altına da "Hepimiz için ne kadar da güzel bir yıl oldu. Bu iki harika babanın Babalar Günü'nü kutluyorum." şeklinde de bir not düştü.

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