Trump bugün Netanyahu ile görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile bugün Beyaz Saray'da bir araya gelmeye hazırlanırken, buluşmanın Ortadoğu politikasına önümüzdeki yıllar için şekil vereceği tahmin ediliyor.

TOPLANTININ KONU BAŞLIKLARI BELLİ OLDU

İkilinin görüşeceği konular arasında Suriye'deki savaş, İran'ın nükleer aktiviteleri ve İsrail-Filistin anlaşmazlığı bulunurken, İsrail'in işgal edilmiş alanlarda yaptırdığı yerleşim alanları ve Filistin'in bir devlet olup olmayacağı da bulunuyor.

Görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle İsrail'de inceleme altında olan Netanyahu dün gününün çoğunluğunu üst düzey danışmanlarla bu görüşmeye hazırlanarak geçirdi.

OBAMA SONRASI İLİŞKİLER YENİDEN BELİRLENECEK

Yetkililer, ABD ve İsrail arasında Oval Ofis'te gerçekleşecek ve iki saat sürmesi beklenen görüşmede bakış açıları arasında bir açık bırakmak istemiyor. İkilinin şahsi tanışması 1980'lere dayanırken, Trump diğer liderlerle buluşmasında denge bozucu el sıkışmalarıyla dikkat çekiyor.

Yaklaşık 11 yıldır başbakanlık yapmakta olan Netanyahu için Trump ile bu buluşma, sıklıkla karşıtlık yaşadığı eski Başkan Barack Obama sonrası ilişkileri yeniden belirleme fırsatı sunuyor. Trump daha önce yaptığı açıklamalarda İsrail'in Beyaz Saray'da gördüğü "en iyi arkadaş" olacağını belirtmişti.