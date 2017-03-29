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Trump çevresel regülasyonların iptalini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'dan miras kalan çevresel regülasyonların iptal sürecini başlattı.

29.03.2017 - 00:01
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Trump çevresel regülasyonların iptalini imzaladı

Trump, Obama yönetiminin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında çıkardığı regülasyonları tersine çevirmeyi hedefleyen imzayı attı.

"Enerji Bağımsızlığı" başlıklı kararname için ABD Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) Washington'daki merkezinde düzenlenen imza töreninde Trump'a Başkan Yardımcısı Mike Pence, EPA Başkanı Scott Pruit ve Enerji Bakanı Rick Perry'nin yanı sıra kömür madencileri eşlik etti.

Trump, bu kararnameyle, EPA'ya başta "Temiz Enerji İnsiyatifi" olmak üzere Obama'nın başkanlık döneminde çıkarılan 6 çevresel regülasyonun iptali veya yeniden yazılması için hukuki süreci başlatma emrini vermiş oldu.

Enerji üretim tesislerinin neden olduğu karbon Temiz Enerji İnsiyatifi, eski Başkan Barack Obama'nın iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında hayata geçirdiği en önemli düzenlemelerden biriydi.

Trump çevresel regülasyonların iptalini imzaladı

"ENERJİ VE İSTİHDAM İÇİN YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI"

ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump, imza töreninde yaptığı kısa konuşmada kararnamenin enerji üretimi ve istihdam için yeni bir dönemi başlatacağını söyledi. Trump, "Bu kararname, federal hükümetin aşırı kontrolünü ortadan kaldıracak; ekonomik özgürlükleri geri verecek; şirketlerimiz ve işçilerimizin uzun süre sonra eşit şartlarda zenginleşmesini, rekabet edebilmesini ve başarılı olmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Trump çevresel regülasyonların iptalini imzaladı

ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için attığı adımları tersine çevirebilecek başkanlık kararnamesi, başta kömür işletmeleri olmak üzere enerji sektörü tarafından memnuniyetle karşılandı.

Diğer taraftan, çevre örgütleri ve bazı bilim adamları, küresel ısınmaya karşı uygulanan regülasyonların gevşetilmesi ya da kaldırılmasının ekonomik yararlarının kısa vadede büyümeyi desteklese bile uzun vadede ciddi kayıplara yol açacağını savunuyor. Amerikalı çevrecilerin, Başkan Trump'ın bu konuda gelecekte atacağı somut adımlar için hukuki mücadele başlatacağı belirtiliyor.

Ayrıca, ülkedeki çevre örgütleri, Trump yönetiminin iklim değişikliğini ve küresel ısınmayı inkar etmesini protesto etmek için 29 Nisan Cumartesi günü başta başkent Washington olmak üzere büyük bir yürüyüş planlıyor.

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