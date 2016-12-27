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Trump çiftinden kilise ziyareti

ABD’nin yeni ‘first lady’si olmaya hazırlanan Melania Trump, eşi Donald Trump’la Palm Beach’te ayine katıldı.

Ajanslar | 27.12.2016 - 04:36
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Trump çiftinden kilise ziyareti

Melania Trump’ın kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla gitmesi eleştirilere neden oldu.

11 YIL ÖNCE AYNI KİLİSEDE EVLENDİLER

Son seçimde büyük sürpriz yaparak ABD'nin yeni başkanı olan Donald Trump ile eşi Melania Trump, Palm Beach'teki bir kilisede ayine katıldı. 11 yıl önce aynı kilisede evlenen Trump çifti, kiliseye girdikleri anda büyük bir alkışı topladılar.

Trump çiftinden kilise ziyareti

Öte yandan, yeni first lady Melania Trump'ın giydiği kıyafet eleştirilere neden oldu. Melania Trump kiliseye mini elbise ve yüksek topuklu ayakkabılarla gitmişti.

Trump çiftinden kilise ziyareti

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