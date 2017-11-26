Donald Trump: CNN yalan haber kaynağı

ABD Başkanı Donald Trump, CNN International TV kanalının "yalan haber kaynağı" olduğunu, ABD'yi dünyada kötü temsil ettiğini savundu.

"DIŞ DÜNYA ONLARDAN GERÇEĞİ GÖREMİYOR"

Trump, Twitter hesabından "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya onlardan gerçeği göremiyor." paylaşımında bulundu.

Paylaşım, 17 binden fazla kullanıcıdan retweet alırken, 36 bin kullanıcı tarafından da cevaplandı.

AA

AA

"BİZİM İŞİMİZ HABER YAPMAK"

Trump’ın paylaşımına binlerce kullanıcı tepki gösterirken CNN televizyonu da kurumsal iletişim hesabından Başkan Trump'a cevap verdi.

CNNPR hesabından "ABD'yi dünyaya karşı temsil etmek CNN'in görevi değil sizin göreviniz. Bizim işimiz haber yapmak." paylaşımında bulunuldu.

"KUSURA BAKMAYIN AMA YANILIYORSUNUZ"

Aralarında eski Dışişleri ve Savunma (Pentagon) Bakanlıkları Sözcüsü John Kirby'nin de bulunduğu CNN çalışanları da Trump’ın twetine tepki gösterdi.

Kirby "Kusura bakmayın ama efendim yanılıyorsunuz. Bunu sadece bir CNN çalışanı olarak değil zamanda Pentagon ve Dışişleri eski sözcüsü olarak söylüyorum: CNN'i (CNN International) önemli yerlerden önemli haberler getirmek için hayatlarını riske atan dünya standartlarında gazeteci ve çalışanları olan bir kanal. Yaptıkları şeylerde yalan denecek bir şey yok."

AA



TRUMP-CNN GERGİNLİĞİ ARTIYOR

Trump yönetiminin, AT&T iletişim teknolojileri şirketinin CNN’in üst kuruluşu Time Warner şirketini alım işlemini hafta başında mahkemeye vermesi Trump ile CNN arasında başkanlık yarışından beri süren gerginliği daha da arttırdı.

Adalet Bakanlığı alımın "ABD'de medya tekeli oluşturacağı" gerekçesiyle durdurulmasını talep etmişti.

Trump söz konusu alıma karşı olduğunu ancak satışa müdahil olmayacağını belirtmişti.