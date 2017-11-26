taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.539
USD
3,9558
EURO
4,7197
ALTIN
163,88
PETR
63,7100

Donald Trump: CNN yalan haber kaynağı

ABD Başkanı Donald Trump, twitter hesabından bombaladığı CNN'in dünyada ABD'yi çok kötü temsil ettiğini söyledi.

AA | 26.11.2017 - 08:30..
  1. Haberler
  2. Dünya
Donald Trump: CNN yalan haber kaynağı

ABD Başkanı Donald Trump, CNN International TV kanalının "yalan haber kaynağı" olduğunu, ABD'yi dünyada kötü temsil ettiğini savundu.

"DIŞ DÜNYA ONLARDAN GERÇEĞİ GÖREMİYOR"

Trump, Twitter hesabından "Fox News, ABD'de CNN'den çok daha önemli ama ABD dışında CNN International halen önemli bir (yalan) haber kaynağı ve ulusumuzu dünyada çok kötü temsil ediyor. Dış dünya onlardan gerçeği göremiyor." paylaşımında bulundu.

Paylaşım, 17 binden fazla kullanıcıdan retweet alırken, 36 bin kullanıcı tarafından da cevaplandı.

AA
Donald Trump: CNN yalan haber kaynağı

AA
Donald Trump: CNN yalan haber kaynağı

"BİZİM İŞİMİZ HABER YAPMAK"

Trump’ın paylaşımına binlerce kullanıcı tepki gösterirken CNN televizyonu da kurumsal iletişim hesabından Başkan Trump'a cevap verdi.

CNNPR hesabından "ABD'yi dünyaya karşı temsil etmek CNN'in görevi değil sizin göreviniz. Bizim işimiz haber yapmak." paylaşımında bulunuldu.

"KUSURA BAKMAYIN AMA YANILIYORSUNUZ"

Aralarında eski Dışişleri ve Savunma (Pentagon) Bakanlıkları Sözcüsü John Kirby'nin de bulunduğu CNN çalışanları da Trump’ın twetine tepki gösterdi.

Kirby "Kusura bakmayın ama efendim yanılıyorsunuz. Bunu sadece bir CNN çalışanı olarak değil zamanda Pentagon ve Dışişleri eski sözcüsü olarak söylüyorum: CNN'i (CNN International) önemli yerlerden önemli haberler getirmek için hayatlarını riske atan dünya standartlarında gazeteci ve çalışanları olan bir kanal. Yaptıkları şeylerde yalan denecek bir şey yok."

AA
Donald Trump: CNN yalan haber kaynağı

TRUMP-CNN GERGİNLİĞİ ARTIYOR

Trump yönetiminin, AT&T iletişim teknolojileri şirketinin CNN’in üst kuruluşu Time Warner şirketini alım işlemini hafta başında mahkemeye vermesi Trump ile CNN arasında başkanlık yarışından beri süren gerginliği daha da arttırdı.

Adalet Bakanlığı alımın "ABD'de medya tekeli oluşturacağı" gerekçesiyle durdurulmasını talep etmişti.

Trump söz konusu alıma karşı olduğunu ancak satışa müdahil olmayacağını belirtmişti.

İlginizi Çekebilir
Trablus açıklarında 31 sığınmacının cesedi bulundu
Libya'nın başkenti Trablus açıklarında yasa dışı yollardan Avrupa'ya geçmek isteyen 31 sığınmacıya ait cesede ulaşıldı.
Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu
Savcıyken cezaevindeki bir uyuşturucu kaçakçısının parasını akladığı ortaya çıkınca istifa eden Fred Teeven, belediye otobüsü sürecek.
Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları
Bosna Hersek'te 1943'ten bu yana kutlanan "25 Kasım Devlet Günü" vesilesiyle, ülke genelinde törenler düzenlendi.
Kuzey Kore'yi dış dünyaya bağlayan köprü kapatıldı
Çin, komşusu Kuzey Kore ile arasında yer alan köprünün 'bakım' nedeniyle kapatıldığını açıkladı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

Bosna Hersek'te Devlet Günü kutlamaları

40
Adana'da trenin altında kalan genç öldü

Adana'da trenin altında kalan genç öldü

23
İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

İhsan Eliaçık: 28 Şubat'ta beni yargılayanlar yanımda

46
Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası istemi

Neymar hakkında 5 yıl hapis cezası istemi

4
Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

Bıçakladığı kızını çatıya çıkarıp boğdu

23
Dursun Özbek ve Bakan Kaya'dan kadına şiddet mesajları

Dursun Özbek ve Bakan Kaya'dan kadına şiddet mesajları

50
Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

Hollandalı eski bakan belediye otobüsü şoförü oldu

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM