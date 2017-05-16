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Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump tarafından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı. Ardından Beyaz Saray'dan ayrıldı.

16.05.2017 - 21:54
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Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı

Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı

Erdoğan ve Trump, Beyaz Saray'daki ikili görüşmeden sonra yaptıkları ortak basın açıklamasının ardından öğle yemeğine geçti.

TRUMP MAKAM ARACINA KADAR EŞLİK ETTİ

Aynı zamanda heyetler arası görüşmenin de gerçekleştirildiği yemeğin ardından ABD Başkanı Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı

HEYETLERARASI GÖRÜŞMEDE BULUNANLAR

Beyaz Saray'da gerçekleşen öğle yemeğine, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı VİDEO

Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı

Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı

Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı

Trump, Erdoğan'ı kapıda uğurladı

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