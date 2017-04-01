ABD'nin 45'inci Başkanı olan ve Ocak ayında göreve gelen Trump'ın basınla arası bir türlü düzelmiyor.

BASIN TOPLANTISINI TERK ETTİ

ABD başkanı'nın cuma günü ticaretle ilgili iki kararnameyi imzalaması bekleniyordu. Ancak basın mensuplarının istifa eden eski ulusal güvenlik danışmanı Michael Flynn'in 'Rusya' için casusluk yaptığı iddialarına ilişkin sorularını duyan Trump, basın toplantısını terk etti.

Trump Flynn sorularını dinlemedi VİDEO

MİKE PENCE PEŞİNDEN KOŞTU

Amerika Birleşik Devletleri başkan yardımcısı Mike Pence arkasından koşsa da Trump oralı olmayarak soruları cevaplandırmadı.

FLYNN İSTİFA ETMİŞTİ

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in, 29 Aralık'ta Rusya'nın Washington Büyükelçisi Sergey Ivanovich Kislyak ile yaptığı telefon görüşmesine dair iddialar üzerine görevinden istifa etmişti.