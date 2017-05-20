Trump Genelkurmay Başkanı Dunford'dan memnun

Trump’ın kararı Savunma Bakanı Jim Mattis tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Mattis, “Orgeneral Joseph Dunford bir kez daha Genelkurmay Başkanı olarak atanmak üzere aday gösterildi." açıklamasını yaptı. Mattis, Dunford'un Eylül 2015’ten beri Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütttüğünü hatırlattı.

Trump’ın "devam" kararı aldığı diğer bir isim de Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva oldu.

Trump Orgeneral Selva’yı da bir dönem daha görevinde kalması için aday göstermeye karar verdi.

Selva 2015 temmuz ayında Genelkurmay Başkan Yardımcısı olarak atanmıştı.