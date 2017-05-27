Trump ilk kez G7 zirvesinde

Dünyanın en çok sanayileşmiş ülkelerinin oluşturduğu G7 Grubu’nun liderler zirvesi, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki Taormina kasabasında başladı.

SİCİLYA'DA G7 ZİRVESİ

Trump ve İngiltere Başbakanı Theresa May dahil olmak üzere grubun dört lideri ilk defa G7 zirvesine katıldı.

ABD'nin yanı sıra Almanya, Kanada, Fransa, İngiltere, İtalya ve Japonya'nın oluşturduğu G7 ülkelerinin üzerinde anlaşma sağladığı tek konu terörizmle mücadele oldu. Liderler terörle mücadele alanında ortak bir deklarasyona imza attı.

MACRON'UN EŞİ MELAİNİA'DAN GÖZLERİNİ ALAMADI

Zirvede Donald Trump'ın eşi Melania Trump ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte de bir araya geldi. Yaptırdığı estetiklerle bilenen 64 yaşındaki Brigitte'nin Melainia'ya bakışları ise objektiflere yansıdı.