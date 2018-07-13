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Trump ilk kez gittiği İngiltere'de protesto edildi

ABD Başkanı Donald Trump’ın ve eşi Melania Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile görüşmek üzere İngiltere’ye gitti. Trump İngiltere'de protestolarla karşılandı.

Haber Merkezi | 13.07.2018 - 08:42..
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ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere ve İskoçya’yı kapsayan 4 günlük ziyareti için Brüksel’den ayrılarak İngiltere’ye gitti. Trump, temasları kapsamında İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kraliçe 2. Elizabeth ile bir araya geldi.

Trump ilk kez gittiği İngiltere'de protesto edildi


LONDRA'DA PROTESTO

Öte yandan Trump'ın İngiltere'yi ziyareti, başkent Londra'da protesto edildi. İngiltere'deki savaş karşıtı grup "Savaşı Durdurun Koalisyonu (Stop the War Coalition)" tarafından organize edilen gösteri kapsamında Londra'daki katılımcılar iş çıkışında Trump'ın bu geceyi geçireceği ABD'nin Londra Büyükelçiliği rezidansı önünde toplandı.

Trump ilk kez gittiği İngiltere'de protesto edildi


"Trump'a karşı hep birlikte, o gelirken gürültü yapalım" başlıklı gösteride katılımcılar ellerinde "Trump, burada istenmiyorsun", "Trump buradan defol ve evine git" ve "Trump ile Muhafazakarlara (iktidar partisi) karşı yürüyün", "Özel ilişki mi? Sadece 'hayır' deyin" yazılı pankartlar tutarken, "Açık ve bağırarak söyleyin, Trump burada istenmiyor" ile "Trump evine dön" şeklinde sloganlar attı.

Trump ilk kez gittiği İngiltere'de protesto edildi

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