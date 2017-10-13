Donald Trump, Washington'da yaptığı açıklamada İran'a karşı aldığı kararları açıkladı.

"İRAN TERÖRE DESTEK VERİYOR"

Trump'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar;

"İran Devrim Muhafızları'na yaptırım uygulanacak."

"İran teröre destek veriyor"

"İran, fanatik bir rejimin kontrolü altında"

"İran, anlaşmayı pek çok kez ihlal etti"

"İran, teröre destek veren ülkelerin başında geliyor"

"İran nükleer anlaşmaya uymuyor.

"Nükleer anlaşmayı gözden geçirmek için yasa çıkaracağız."

"İran, Suriye'de Esad rejiminin katliamlarına destek verdi"

Trump: İran teröre destek veriyor VİDEO