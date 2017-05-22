Trump: İran teröristleri desteklemeyi bırakmalı

Suudi Arabistan'dan İsrail'e geçen Trump, burada bir basın toplantısı düzenleyerek önemli açıklamalarda bulundu.

"İRAN TERÖRİSTLERİ DESTEKLEMEYİ BIRAKSIN"

Basın toplantısında İran'ı eleştiren Trump, "İran teröristleri ve milisleri fonlamayı, eğitmeyi ve onlara ekipman vermeyi bir an önce bırakmalı." diye konuştu.

"PEK ÇOK KESİM İSRAİL'E YAKINLAŞTI"

Ayrıca ABD Başkanı, "Son günlerdeki seyahatlerimde umutlanmak için yeni nedenler buldum. Bölgeye barış, güvenlik ve istikrar getirmek için önümüzde sıra dışı bir fırsat var. Son dönemde İran'ın yaptıkları Orta Doğu'daki pek çok kesimi İsrail'e yakınlaştırdı." dedi.

AĞLAMA DUVARI'NI ZİYARET EDEN İLK ABD BAŞKANI OLDU

Trump daha sonra eşi Melanina ve Ivanka Trump ile birlikte Kudüs'te içinde Hz.İsa'nın mezarının bulunduğuna inanılan kutsal mezar kilisesi ve Ağlama Duvarı'nı ziyaret etti. Böylece Trump Ağlama Duvarı'nı ziyaret eden ilk ABD Başkanı oldu.