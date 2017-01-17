Trump 'Ivanka'ları karıştırdı

ABD başkanlığına seçilen Donald Trump, Twitter'da kızı Ivanka Trump yerine İngiltere'de yaşayan Ivanka isimli başka birinin kullanıcı adının geçtiği paylaşımda bulundu.

KIZI DİYE BAŞKA BİRİNE TWEET ATTI

Trump, kızı Ivanka Trump'a atfen tweet atarken kullanıcı adını yanlış yazarak İngiltere'nin Brighton kentinde yaşayan Ivanka Majic'e mesaj attı.

Geçmişte İşçi Partisi için çalışan Majic, daha önce de Twitter'da Ivanka Trump ile karıştırıldığını belirtti.

Trump'ın tweet atmasıyla birlikte Ivanka Majic'de karşılık vererek ''Sorumlulukarı olan bir kişisiniz, ancak Twitter'da daha çok zaman geçirirken biraz da iklim değişikliği ile ilgili de bir şey öğrenseniz'' ifadelerini kullandı.