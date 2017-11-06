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Trump: Kalplerimiz kırıldı

ABD Başkanı Trump, Teksas'ta bir kiliseye düzenlenen silahlı saldırı sonrası yayımladığı yazılı açıklamada, "güçlü olacağız" mesajı verdi.

06.11.2017 - 07:56
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Trump: Kalplerimiz kırıldı

Japonya'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, Teksas'taki silahlı saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

"KELİMELERLE ANLATAMAYIZ"

Başkan Trump, saldırıyı "şeytani bir davranış" sözleriyle tanımladığı açıklamasında, "Acımızı ve duygumuzu kelimelerle anlatamayız ve olayda hayatını kaybedenlerin yakınlarının duygularını hayal dahi edemeyiz. Kalplerimiz kırıldı." ifadelerini kullandı.

Trump: Kalplerimiz kırıldı

"AMERİKALILARIN EN İYİ YAPTIĞI ŞEY..."

Donald Trump, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Bunun gibi zor zamanlarda biz Amerikalıların en iyi yaptığı şey bir araya gelmektir. El ele tutuşuruz ve gözyaşlarımızla ve üzüntümüzle güçlü dururuz. Benim yönetimim eyalet ve yerel yetkililere tam destek vererek soruşturmayı destekliyor. Bütün Amerika, yaralılar ve aileleri için Tanrı'ya dua ediyor ve onların yanından ayrılmayacağız."

Eyaletin Sutherland Springs bölgesinde silahlı bir kişi bir kiliseye girerek etrafa ateş açmış, saldırıda 26 kişi hayatını kaybetmiş ve en az 20 kişi de yaralanmıştı.

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