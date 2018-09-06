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Trump Kanada'yı tehdit etti

Kanada ile ticaret görüşmelerinde olumsuzluklar yaşandığını belirten Trump, tehditkar açıklamalarına devam etti.

AA | 06.09.2018 - 00:32..
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Kuveyt Emiri Şeyh Sabah ile Beyaz Saray'da bir araya gelen ABD Başkanı Trump, görüşmelerinden önce Oval Ofis'te basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Trump Kanada'yı tehdit etti


"ONLAR İÇİN İYİ OLMAZ"

Trump, ABD ve Kanada heyetleri arasında bugün başlayan ticaret müzakerelerinin “gergin” geçtiğini ifade ederken, ülkesinin Kanada ile anlaşma sağlanamaması durumunda zarar görmeyeceğini savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada ile ticaret müzakerelerinin gergin geçtiğini belirterek, “Eğer müzakereler işe yaramazsa bu bizim ülkemiz için iyi olur ama Kanada için olmaz” dedi.

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