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Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

ABD başkanı Donald Trump'ı desteklemesiyle bilinen gazeteci Milo Yiannopoulos vereceği konferans öncesi protesto edildi.

02.02.2017 - 10:55
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Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

Kaliforniya Üniversitesi'nde konferans vermeye hazırlanan sağcı gazeteci Milo Yiannopoulos, Berkeley kampüsünde protesto edildi. Yiannopoulos'un programı olayların büyümesi üzerine iptal edildi.

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı VİDEO

POLİS MÜDAHALE EDEMEDİ

Gazeteciyi ve Trump'ı protesto eden öğrenciler etrafı yakıp yıktı. Siyah maske takan protestocular, polise taşla saldırdı.

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

"BU BİR SAVAŞ" SLOGANLARI

Berkeley kampüsünde ateş yakan ve camları kıran öğrencileri polis megafonla uyardı. Ancak uyarılara aldırış etmeyen 1500 protestocu, "Irkçılar için güvenli bir yer yok" ve "Bu bir savaş" diye slogan attı.

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

GAZETECİ FACEBOOK'TAN AÇIKLAMA YAPTI

Facebook sayfasından açıklama yapan gazeteci, " Sol kanadın bariyerleri yıkması, taş atması, camlara havai fişek atması ve binanın güvenliğini tehlikeye atmasından sonra Berkeley kampüsünden tahliye edildim. Ekibim ve ben güvendeyiz. Organizasyon iptal edilmiştir. Netleşince sizi haberdar edeceğim. Birşeyden tamamen eminiz: Sol kanat konuşma özgürlüğünden korkuyor ve bu durumu engellemek için herşeyi yapacaklar." şeklinde bir açıklama yaptı.

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

Trump karşıtları Berkeley kampüsünü dağıttı

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