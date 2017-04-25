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Trump kendisini televizyonda görünce pürdikkat kesiliyor

Trump’ın ekranda kendisini görünce herkesi susturup televizyonun sesini açtığı ortaya çıktı.

25.04.2017 - 10:20
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  2. Dünya

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ABD’de yayımlanan Washington Post gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın kameraların arkasındaki hayatına ilişkin önemli bir detay paylaştı.

Trump’ın danışmanları ve ailesi ile birlikteyken, televizyon ekranında kendi konuşmasını görünce etrafındaki insanları susturup birden televizyonun sesini açtığı ortaya çıktı.

KENDİNİ İZLEMEKTEN ZEVK ALIYOR

Washington Post’a konuşan kaynaklar, Trump için ‘utanç verici’ olarak nitelenen durumun çoğu kez tekrar ettiğini, Trump’ın herkesi susturup kendi konuşmalarını izlemekten zevk aldığını söyledi.

Trump’ın seçim kampanyası döneminde Demokrat Parti’nin başkan adayı Hillary Clinton’un ekranda gördüğü zaman, yüksek sesle ‘Yalan söylüyor, yalan söylüyor’ dediği belirtildi.

TELEVİZYON BAĞIMLISI MI?

Daha önce ‘The Apprentice’ isimli bir televizyon şovunu sunan Trump’ın Beyaz Saray’daki toplantılar sırasında zaman zaman toplantıları yarıda keserek ekrandaki eğlenceli görüntüleri izlemeye başladığı aktarılıyor.

Trump’ın bir toplantı sırasında Beyaz Saray Basın Sözcüsü Sean Spicer’la ilgili bir komedi şovu sırasında danışmanlarını uyararak onların da ekrandaki görüntüleri izlemelerini istediği belirtiliyor.

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