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Trump kızı Ivanka'yı korudu

ABD başkanı Donald Trump, medyanın kızı Ivanka'yı çok ağır sözlerle eleştirmesine kızdı.

12.02.2017 - 14:16
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ABD'nin 45'inci başkanı olarak 20 Ocak'ta görevine başlayan Donald Trump'ın arası medyayla bir türlü düzelmedi.

Trump kızı Ivanka'yı korudu

Şimdilerde ise kızı Ivanka'nın bazı ünlü mağazalar tarafından boykot edildiği haberleri medyada gündeme oturdu.

"MEDYA TACİZ EDİYOR"

Trump, medyada dolaşan tüm bu haberlere Twitter'dan cevap verdi. ABD Başkanı, kızının medya tarafından 'taciz edildiğini' belirterek, "Kızım Ivanka'yla gurur duyuyorum. Medya tarafından taciz ediliyor ve kötü bir davranışa maruz kalıyor. Ancak o başını hala dik tutuyor. Bu gerçekten muhteşem!" ifadelerini kullandı.

 

Trump kızı Ivanka'yı korudu

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