Trump: Kızıma haksızlık yapıldı

ABD Başkanı Donald Trump, kızı Ivanka Trump'ın kreasyonlarını satmama kararı alan Nordstrom firmasını eleştirdi.

''KIZIM IVANKA'YA HAKSIZLIK YAPILDI''

"Kızım Ivanka'ya Nordstrom tarafından büyük haksızlık yapıldı. O mükemmel bir insan ve beni her zaman doğruyu yapmaya yönlendiriyor. Rezalet!" ifadelerini kullanan Trump'ın tweeti, birkaç saat içinde binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Donald Trump ve kızı Ivanka

IVANKA TRUMP COLLECTİON DURDURULDU

Ülke genelinde lüks mağaza zincirlerine sahip olan Nordstrom, Ivanka Trump'ın kıyafet, ayakkabı, takı ve parfüm gibi kreasyonlarını içeren "Ivanka Trump Collection"ın satışlarını düşen talep nedeniyle durduracağını geçen hafta açıklamıştı.