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Trump muhalif Cumhuriyetçilere rest çekti

Trump, yeni sağlık sigortası tasarısına yönelik müzakereleri sonlandırdı ve tasarısının bugün oylanmasını istedi.

24.03.2017 - 09:23
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  2. Dünya

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Amerikan basınında çıkan haberlere göre, Donald Trump selefi Barack Obama'nın sağlık sigortasının yerine getirmek istediği "Amerikan Sağlık Hizmetleri Yasası"na (AHCA) karşı çıkan Cumhuriyetçi vekillere rest çekti.

SON TOPLANTIDA "MÜZAKERELER BİTTİ" DEDİ

Tasarının mimarı ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan'la beraber muhalif Cumhuriyetçileri ikna etmek için toplantı ardına toplantı düzenleyen Trump, yapılan son toplantıda müzakerelerin bittiğini açıkladı.

"TASARI GEÇMEZSE OBAMACARE'İ KALDIRMAM"

Toplantıya katılan kaynaklardan alınan bilgiye göre, Trump, Cumhuriyetçi vekilleri AHCA tasarısı bugün ABD Temsilciler Meclisinden geçmezse Obamacare'i yürürlükte bırakmakla tehdit etti.

BÜTÇE DİREKTÖRÜ DE DESTEKLEDİ

Müzakerelere katılan Beyaz Saray Bütçe Direktörü Mick Mulvaney de tasarı Kongrenin ilk kanadından geçmezse, Trump yönetiminin diğer önceliklere yöneleceğini ifade ederek bu iddiaları destekledi.

TASARI OYLANACAK

Öte yandan, Cumhuriyetçi Partinin New York Vekili Chris Collins, oylamanın Washington saatiyle öğleden sonra yapılacağını duyurdu. Trump yönetiminin ilk büyük sınavı olarak görülen tasarının, 237 Cumhuriyetçi ve 193 Demokrat vekilin bulunduğu Temsilciler Meclisinden geçebilmesi için en az 216 "evet" oyu gerekiyor.

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