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Trump NATO zirvesine katılacak

Beyaz Saray, Trump'ın 25 Mayıs'ta Brüksel'de gerçekleştirilecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

22.03.2017 - 08:37
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TRUMP

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump'ın Brüksel'deki zirveye katılımıyla ilgili detaylar paylaşıldı.

TARTIŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYOR

NATO'nun önemine vurgu yapılan açıklamada, "Başkan, NATO nezdindeki mevkidaşları ile görüşmeyi ve ittifak için hayati öneme sahip terörle mücadele ve sorumluluk paylaşımı gibi konuları tartışmayı sabırsızlıkla bekliyor." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Trump ile NATO Genel Sekreteri John Stoltenberg'in 12 Nisan'da Beyaz Saray'da bir araya geleceği duyuruldu.

TRUMP'IN NATO ELEŞTİRİSİ

Seçim kampanyası sürecinden itibaren ABD'nin NATO'ya diğer üyelerden daha fazla savunma harcaması yaptığını ve diğer ülkelerin daha fazla katkı sağlaması gerektiğini savunan Trump, göreve geldikten sonra da aynı tezini savunmaya devam etti. Yine de başkanlık koltuğuna oturduktan sonra NATO ittifakının önemine daha fazla vurgu yapmaya başlayan Trump'ın Brüksel'deki zirvede nasıl bir açılım yapacağı merakla bekleniyor.

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