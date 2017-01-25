Trump NATO'nun etkili olduğunu düşünmüyor

Ülkenin yeni Savunma Bakanı James Mattis'in dün yaptığı "Washington'ın NATO ittifakıyla sarsılmaz bağı olduğu" açıklaması hatırlatılan Spicer, Trump'ın bu konuyla ilgili görüşlerini aktardı.

Spicer, Trump'ın ABD'nin NATO'ya aktardığı para ile bu kurumdan aldığı çıktıları kıyasladığını ve sonuçları yeterli bulmadığını dile getirerek, "O, NATO'nun kuruluş amacına uygun hareket ettiğini veya etkili olduğu düşünmüyor." dedi.

"SONUÇLARDAN MEMNUN DEĞİL"

Bakan Mattis'in sözlerinin NATO ve benzeri kurumların nasıl daha iyi olabileceğine ilişkin reform önerileri bağlamında görülebileceğini anlatan Spicer, Trump'ın NATO bağlamındaki sonuçlardan memnun olmadığını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile dün telefonda görüşen James Mattis'in, "NATO'nun ABD için çok önemli olduğunu ve Washington'ın ittifaka bağlılığını koruyacağını" söylediği ifade edilmişti.

İŞLEVSİZ ELEŞTİRİSİ

ABD Başkanı Donald Trump, daha önceki açıklamalarında NATO'nun artık "işlevsiz" olduğunu ve ABD'nin bu kuruma "gereğinden fazla para aktardığını" savunmuştu.

İSRAİL'İN YENİ YERLEŞİM PLANI

İsrail yönetiminin Batı Şeria'da inşasını öngördüğü 2 bin 500 yeni yerleşim yeri kararı da sorulan Spicer, Trump'ın bu kararı onaylayıp onaylamadığıyla ilgili yorum yapmadı. Sean Spicer, ABD'nin İsrail'in güvenliğine çok önem verdiğini ve yeni yönetimin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Washington'da ağırlamaktan memnuniyet duyacağını sözlerine ekledi.