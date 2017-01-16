Trump NATO'ya karşı

ABD'nin 20 Ocak'ta görevi devralacak olan seçilmiş başkanı Donald Trump, terörle mücadele ile ilgilenmediğini belirttiği NATO'yu topa tuttu. İngiliz Times gazetesine röportaj veren Trump, şunları söyledi:

"NATO'NUN MODASI GEÇMİŞ"

"NATO'nun problemleri olduğunu uzun zaman önce söylemiştim. Birincisi, NATO modası geçmiş bir kurum çünkü çok uzun yıllar önce tasarlanmıştı. İkincisi, ülkeler ödemeleri gerekeni ödemiyor. NATO'nun modası geçmiş çünkü terörle ilgilenmiyor"





"5 ÜLKE VAR, BU PEK FAZLA DEĞİL"

Trump sözlerini şöyle noktaladı: "(NATO'ya) ödemesi gerekeni ödeyen 5 ülke var. Bu pek fazla değil."

Trump seçim kampanyası boyunca ABD'nin NATO'ya yaptığı 'orantısız finansal katkıyı' sık sık sorgulamıştı.