Trump Netanyahu ile ilk kez bir arada

ABD Başkanı Donald Trump, göreve gelmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ilk kez bir araya geldi.

"YENİ YERLEŞİM YERLERİNİ DURDURMANIZ GEREKİYOR"

Görüşmede Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "yeni yerleşim yerleri inşasını biraz durdurması" gerektiğini söyledi.

BEYAZ SARAY'IN KAPISINDA KARŞILADI

Öte yandan Trump, Netanyahu'yu Beyaz Saray'ın kapısında karşıladı.

ORTADOĞU POLİTİKALARI MASADA

Yapılacak ikili görüşmenin Orta Doğu politikaları ile ilgili olması bekleniyor.