Trump: Obama telefonlarımı dinlettirdi

ABD Başkanı Donald Trump, eski Başkan ABD Başkanı Donald Trump, ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

"OBAMA TRUMP TOWER'DAKİ TELEFONLARIMI DİNLETTİRDİ"

Konuyla ilgili olarak bir dizi tweet atan ABD Başkanı, "Berbat! Obama'nın seçimden önce Trump Tower'daki telefonlarımı dinlettiğini öğrendim. Hiçbir şey bulunamamış. Bu McCarthy'ciliktir." ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK İÇİN YARIŞAN BİRİNİN TELEFONLARINI DİNLETMESİ YASAL MI?

Obama'nın yasadışı bir şey yaptığını iddia eden Donald Trump, "Görevdeki bir başkanın, başkanlık için yarışan birinin telefonlarını dinletmesi yasal mı? Yeni bir basitlik." ifadelerini kullanırken, konuyu incelemesi için iyi bir avukat bulacağını söyledi.