Trump Obamacare'i iptal etmekte ısrarlı

Beyaz Saray'daki koltuğuna 10 gün sonra oturacak Cumhuriyetçi Partiden işadamı Trump'ın, New York Times'a verdiği mülakatta, ABD Kongresi'nde çoğunluğu ele geçiren Cumhuriyetçilerden, Obamacare'in yürürlükten kaldırılması için gelecek hafta parlamentoda oylama yapılmasını talep ettiği bildirildi.

"OBAMACARE HIZLI ŞEKİLDE İPTAL EDİLMELİ"

Trump, Obamacare'in iptalinin "çok hızlı" olmasının beklediğini kaydederken, yerine konulması planlanan yeni sağlık sigortası sisteminin yürürlüğe girmesinin haftalar sürmesi halinde bunun "çok uzun" olacağını ifade etti.

Obamacare'in iptalinin ve yeni bir sistemle değiştirilmesinin aynı anda olması gerektiğini savunan Trump, bunun için ABD Kongresi'nde Cumhuriyetçilerle Demokratların birlikte çalışması gerektiğini dile getirdi.

UZMANLAR: TRUMP'IN İSTEKLERİ ÇOK AŞIRI

Öte yandan, uzmanlar, ABD Kongresi'ndeki bazı Cumhuriyetçilerin yeni bir sağlık sisteminin oluşturulmadan Obamacare'in iptalinde çekimser kalabileceklerine işaret ederek, Trump'ın taleplerinin hızlı şekilde yerine getirilmesinin zor olduğuna dikkati çekti.

Cumhuriyetçi Parti'den olan Temsilciler Meclisi Başkanı Paul Ryan da, bugün yaptığı açıklamada, Obamacare'in iptalinin ve yeni bir sistemle değiştirilmesinin aynı anda olması gerektiğinde Trump'la aynı fikirde olduğunu belirtmiş; ancak, Cumhuriyetçilerle Demokratların yeni bir sağlık sistemi üzerinde anlaşmaya varabilmesi için zamana ihtiyaçları olduğunu vurgulamıştı.

Obamacare'in iptali halinde, ABD'de 23 milyon insanın sigortasız kalması beklenirken, Trump hükümetinin bütçe açığının artması ve ABD ekonomisinde milyarlarca dolar zarar oluşması öngörülüyor.