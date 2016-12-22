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Trump: Olanlar utanç verici

Trump Berlin'de bir Noel pazarına giren kamyonla 12 kişinin öldürülmesi ve Rus Büyükelçisi'nin katledilmesine ilişkin konuştu.

22.12.2016 - 10:02
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Trump: Olanlar utanç verici

Trump: Olanlar utanç verici

"HAKLI OLDUĞUM KANITLANDI"

Trump, bu şiddet olaylarının ardından Müslümanların ABD'ye girişi hakkındaki görüşünü soran gazetecilere, "Benim planlarımı öteden beri biliyorsunuz. Haklı olduğum kanıtlandı. Yüzde yüz kanıtlandı. Olanlar utanç verici" dedi.

Trump: Haklı olduğum kanıtlandı VİDEO

"BU İNSANLIĞA KARŞI BİR SALDIRIDIR"

Trump Pazartesi günü meydana gelen Berlin saldırısıyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, DEAŞ ve diğer militan gruplar için, "Kendi küresel cihadları kapsamında sürekli olarak Hıristiyanları yaşadıkları yerlerde ve ibadet mekanlarında öldürüyorlar" demişti.

Ancak dün yaptığı açıklamada, daha önce Hıristiyanlara yaptığı atfı kullanmayan Trump bu kez, "Bu insanlığa karşı bir saldırıdır ve mutlaka durdurulmalıdır" dedi.

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