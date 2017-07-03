Trump: Ortadoğu'da ilginç şeyler oluyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump'ın Katar kriziyle ilgili son gelişmeleri Suudi Arabistan Kralı Selman, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ve Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefonda ayrı ayrı konuştuğu belirtildi.

"ORTADOĞU'DAKİ BARIŞI KONUŞTUK"

Kral Selman'la görüştüğü söyleyen Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Almanya ve Fransa ile konuşacağım. Suudi Arabistan Kralı ile dün Ortadoğu'daki barış hakkında konuştum. İlginç şeyler oluyor" dedi.