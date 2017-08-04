Trump Rusya krizi için ABD Kongresi'ni suçladı

ABD’de Rusya’ya yaptırım kararının onaylanması sonrası Rusya’dan sert tepki geldi. Rusya Başbakanı Dmitri Medvedev, ABD’nin yaptırım yasasını onaylayarak Rusya’ya ticaret savaşı açtığını ve ikili ilişkilerin düzelme umudunu sonlandırdığını bildirdi.

MEDVEDEV: "RUSYA'YA TİCARET SAVAŞI AÇILDI"

Medvedev, yeni yaptırımların kendilerine karşı “topyekun bir ticari savaş” ilanı olduğunu belirtirken, ABD Başkanı Donald Trump’ın “tam bir acizlik içerisinde” olduğunu gösterdiğini ve Kongre tarafından küçük düşürüldüğünü de sözlerine ekledi. Medvedev yaptığı açıklamada, “ABD Başkanı’nın yeni yaptırım yasasını imzalaması bazı sonuçlara yol açacak. İlki, ilişkilerimizin düzelme umudu sonlandı. İkincisi, Rusya’ya ticaret savaş açıldı. Üçüncüsü, Trump idaresi güçsüzlüğünü gösterdi. Yeni yaptırımların onlarca yıl devam edeceğinden eminim. Yaptırım rejimi herşeyi kapsıyor ve kongre onayı olmadan Başkanın özel talimatlarıyla kaldırılamaz. Böylelikle, Rusya ve ABD arasındaki ilişkiler kongre üyeleri ve başkandan bağımsız olarak ciddi kriz yaşayacak.” ifadelerini kullandı.

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov ise, ABD’nin yeni yaptırımlarını yasa dışı ve ümitsiz bir adım olarak gördüklerini belirterek, “Rusya’nın çıkarlarını korumak için gereken tüm adımlar atılacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

TRUMP: "KONGRE'YE TEŞEKKÜR EDEBİLİRSİNİZ"

ABD Başkanı ise gelinen noktanın iki ülke arasındaki ilişkilerde dip nokta olduğunu belirtirken, Kongre’yi eleştirdi. Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Trump, “Rusya ile ilişkilerimiz tüm zamanların en düşük seviyesinde ve çok tehlikeli bir düzeyde. Bize sağlık sigortası bile veremeyen Kongre’ye teşekkür edebilirsiniz!” ifadelerini kullandı.

Trump, Kongre’nin Rusya, İran ve Kuzey Kore’ye yönelik yeni yaptırım tasarısını “ciddi ölçüde kusurlu” olmasına karşın “ulusal birlik” için imzaladığını açıkladı. Trump, tasarının özellikle başkanlık yetkisini aşması nedeniyle “ciddi ölçüde kusurlu” olduğunu belirterek, “Bu tasarı, Yürütmenin yetkisini sınırlandırarak, ABD’nin daha iyi anlaşmalara erişmesini zorlaştıracak, Rusya’yı, Çin’i ve Kuzey Kore’yi daha yakınlaştıracak.” uyarısında bulundu.