taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
78.139
USD
3,5368
EURO
3,7195
ALTIN
130,93
PETR
56,7300

Trump Rusya'ya yapılan yaptırımları inceleyecek

ABD'nin Obama yönetiminde Rusya'ya uyguladığı yaptırımları, Donald Trump inceleyecek.

DHA | 02.01.2017 - 09:57
  1. Haberler
  2. Dünya

Trump Rusya'ya yapılan yaptırımları inceleyecek

ABD Başkanlığına yeni seçilen Donald Trump’ın mevcut ABD yönetiminin uyguladığı yaptırımların yeterliliğini değerlendirmek için ABD istihbarat servisinin siber saldırı bilgilerini incelemek istediği bildirildi.

RUSYA'YA YAPILAN YAPTIRIMLARI İNCELEYECEK

Trump’ın Basın Sözcüsü Sean Spicer, “Seçilen Devlet Başkanı, önümüzdeki hafta istihbarat servisi temsilcileri ile görüşerek istihbarat bilgilerini inceleyecek ve Obama hükümetinin Rusya’ya karşı uyguladığı yaptırımların Rusya’nın yaptıklarına uygun bir karşılık olup olmadığını değerlendirecek“ dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

Hain saldırıyı gerçekleştiren teröristle ilgili detaylar

60
Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

Hakem Süleyman Belli'den skandal Reina saldırısı paylaşımı

61
Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

Başbakan Yıldırım'dan sosyal medya uyarısı

207
NATO'da bayraklar 2 gün boyunca yarıya indirilecek

NATO'da bayraklar 2 gün boyunca yarıya indirilecek

57
Deriklilerin ağzından şehit Kaymakam Fatih Sarıtürk

Deriklilerin ağzından şehit Kaymakam Fatih Sarıtürk

25
Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

Türkmenistan İran'a doğalgazı kesti

9
Bahreyn'de cezaevine silahlı saldırı

Bahreyn'de cezaevine silahlı saldırı

3
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM