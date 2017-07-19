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Trump: Sahte haber yapan medya 'hastalıklı'

Medya, G20 Zirvesi'nde gizli Trump ve Putin arasında görüşme yapıldığı iddia etti. Trump'ın cevabı gecikmedi.

19.07.2017 - 15:04
  1. Haberler
  2. Dünya

Göreve başladığı 20 Ocak tarihinden bu yana Rusya'nın gölgesinden kurtulamayan ABD lideri Donald Trump, bir kez daha medyaya yüklendi.

Trump: Sahte haber yapan medya 'hastalıklı'

GAYRİRESMİ GÖRÜŞME YAPTIĞI YAZILDI

Amerikan medyasında yer alan haberlerde, Trump'ın Almanya Hamburg'daki G20 zirvesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gayriresmi görüşme yaptığını yazdı.

"HABERLER 'HASTALIKLI' "

Haberler üzerine küplere binen ABD lideri, Twitter hesabından peş peşe açıklamalar yaparak, "Putin ile gizli yemekte görüştüğüme dair sahte haber 'hastalıklı'. Tüm G20 liderleri ve eşleri, Alman Şansölyesi'nin davetlisi olarak oradaydı. Medya bunu gayet iyi biliyor. Sahte haberler giderek daha da ikiyüzlü hale geliyor. Almanya'da G20 liderleri için düzenlenen bir yemek bile kötü niyetli gibi gösteriliyor."

Trump: Sahte haber yapan medya 'hastalıklı'

GÖRÜŞME İKİ SAATİ AŞMIŞTI

ABD ve Rusya liderleri, Hamburg'daki zirvede ilk kez yüz yüze gelmiş ve resmi görüşme iki saati aşmıştı. Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ve Putin'in resmi buluşmadan sonra G-20 akşam yemeğinin gerçekleştiği bölümde basına açıklanmayan gayriresmi bir görüşme yaptığını ileri sürmüştü.

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