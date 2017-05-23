Trump: Saldırıyı düzenleyen 'ezik bir şeytan'

Donald Trump, ziyaretinin ikinci gününde Beytüllahim kentinde Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la bir araya geldi.

"GÜNE SALDIRI HABERİYLE BAŞLADIK"

Birlikte bir basın toplantısı düzenleyen ikili, önemli açıklamalarda bulundu. Trump, güne saldırı haberiyle başladıklarını dile getirdi.

'EZİK ŞEYTAN' OLARAK NİTELENDİRDİ

Trump Manchester'daki saldırıyı düzenleyen kişiyi ve kişileri 'ezik şeytanlar' olarak niteleyerek, "Onlara canavar ismini vermek bile onların hoşuna gidecektir. Onlar bunun güzel bir isim olduğunu düşünür" diye konuştu.

Trump, “Çok sayıda genç, güzel ve masum insan, hayatın keyfini çıkarırken, ezik şeytanlar tarafından öldürüldü” dedi.