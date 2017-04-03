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Trump Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü.

03.04.2017 - 21:48
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Trump Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü

Trump, görüşmenin ardından basın mensuplarına Sisi'den övgüyle söz etti. Sisi ile seçim kampanyası sırasında tanıştığını ve kendisine çok yakın olduğunu belirten Trump, Beyaz Saray'daki görüşmenin iki tarafın da beklediğinden daha uzun sürdüğünü söyledi.

"EL SİSİ HARİKA İŞLER YAPTI"

Birçok konuda Sisi ile görüş birliğinde olduklarını belirten Trump, "Herhangi bir kuşku varsa herkesin bilmesini istiyorum ki El Sisi, çok zor koşullar altında harika işler yaptı. Biz Mısır'ın ve Mısır halkının arkasındayız" dedi.

"ARTIK BÜYÜK BİR MÜTTEFİKİNİZ VAR"

Trump, Mısır ile olan askeri işbirliğini de en üst düzeye çıkaracaklarını söyleyen Trump' açıklaması sırasında Sisi'ye dönerek, "Burada artık büyük bir müttefikiniz var" dedi.

Trump Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü

SİSİ'DEN TRUMP'A TEŞEKKÜR

Sisi ise açıklamasında, gösterdiği ilgi ve yakınlık için ABD Başkanı Trump'a teşekkür etti. Trump'ın kendine özgü kişiliğini takdir ettiğini dile getiren Sisi, Trump'ın teröre karşı mücadelede Mısır'ı her zaman yanında bulacağını söyledi.

Trump Sisi ile Beyaz Saray'da görüştü

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