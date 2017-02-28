Trump: Sızan haberlerin arkasında Obama var

Obama'dan görevi devralan ABD Başkanı Donald Trump, verdiği son röportajda olay sözlere imza attı.

OBAMA'YI SORUMLU TUTTU

Trump, eski Başkan Barack Obama'nın kendisine karşı düzenlenen bazı protestoları organize ettiğini ve hatta Beyaz Saray'dan sızan haberlerden de sorumlu olduğunu belirtti.

"OBAMA OLAYLARIN ARKASINDA"

ABD'nin bazı eyaletlerinde düzenlenen protestolar sorulduğunda bunları içtenlikle cevaplayan Trump, "Hayır, bence Barrack Obama bu olayın arkasında, çünkü bu insanlar onun ekibinden ve bazı sızan haberlerden de sorumlular...Ancak ben bu politikayı anlıyorum ve sanırım bu politika bu şekilde devam etmeyi sürdürecek." diye konuştu.