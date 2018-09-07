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Trump Suriye'de kalmaya ikna edildi

Daha önce Suriye'den çekilmek istediğini açıklayan ABD Başkanı Donald Trump'ı, ABD yönetimi çekilmeme yönünde ikna etti.

Haber Merkezi | 07.09.2018 - 17:40..
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Amerikan Washington Post gazetesi haberini Amerikan Dışişleri Bakanlığı'ndan yetkililere dayandırdı.

SURİYE'DEN ÇEKİLMEK İSTEDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

ABD Başkanı Donald Trump beş ay önce Suriye'den çekilmek istediğini açıklamıştı.

Yeni stratejide Amerikan askeri belirsiz süreyle Suriye'de kalmaya devam edecek.

YENİ HEDEFLER VAR

Amerikan yönetimi, Suriye politikasında önüne yeni hedefler koydu. İran askerlerinin Suriye'den tamamen çekilmesi talep ediliyor.

Yeni stratejiye göre İran askerleri çekilene ve ülkede istikrarlı ve tüm tarafların kabul edeceği bir hükümet kurulana kadar Amerikan askerlerinin bu ülkede kalması planlanıyor.

Trump Suriye'de kalmaya ikna edildi

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