ABD ve Rusya'dan Suriye açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump, Senato üyelerine yaptığı bir konuşmada, kimyasal silah saldırısına karşılık olarak Suriye'ye "askeri hamlede" bulunmayı düşündüğünü ve bölgedeki durumun ciddiyetinin farkında olduğunu söyledi.

TRUMP: SURİYE'YE ASKERİ MÜDAHALE OLABİLİR

ABD Başkanı Trump ayrıca, durumla ilgili henüz nihai kararı vermediğini, ancak Savunma Bakanı James Mattis'le olasılıkları görüştüklerini ifade etti.

ABD'nin askeri müdahale açıklamasının ardından Rusya'dan da açıklama geldi:

KREMLİN: ESAD'A DESTEĞİMİZ SINIRSIZ DEĞİL

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Assosciated Press'e yaptığı açıklamada Beşar Esad ile ilgili çok önemli ifadeler kullandı. Peskov, "Rusya'nın Esad'a desteği sınırsız değildir" diye konuştu.