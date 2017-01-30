taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
85.470
USD
3,8260
EURO
4,0923
ALTIN
146,31
PETR
55,2600

Trump tepkilere yanıt verdi

ABD Başkanı Trump 7 ülkeye seyahat yasağı getiren kararını, Obama'yı örnek göstererek savundu.

30.01.2017 - 12:38
  1. Haberler
  2. Dünya
Trump tepkilere yanıt verdi

Seçim kampanyası sürecinde sınırlarını sığınmacılara kapatmayı vadeden ve cuma günü imzaladığı kararnameyle bu sözünü tutan ABD Başkanı Donald Trump, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı.

‘ABD’nin bir göçmen ülkesi olmaktan gurur duyduğunu’ savunan Trump, ‘Zulümden kaçan insanlara merhamet göstermeye devam edeceklerini ancak bunu yaparken sınırlarını ve vatandaşlarını korumayı da sürdüreceklerini’ söyledi.

KARARINI OBAMA'YI ÖRNEK GÖSTEREREK SAVUNDU

“Medyanın da bildiği ama söylemeyi reddettiği şekilde ABD’yi özgür ve güvenli kılacağız” diyen Trump’ın eski ABD Başkanı Barack Obama’yı örnek gösterdiği açıklaması şöyle devam etti:

"POLİTİKAM, OBAMA'NIN IRAKLI GÖÇMENLERE GETİRDİĞİ VİZE YASAĞINA BENZİYOR"

“Politikam, Başkan Obama’nın 2011’de Iraklı göçmenlere getirdiği altı aylığına vize yasağına benziyor. Başkanlık kararnamesinde adı geçen yedi ülke, daha önce Obama yönetimi tarafından terör kaynakları olarak tanımlanan ülkeler.

"BU BİR MÜSLÜMAN YASAĞI DEĞİL"

Net olmak gerekirse, medyanın yanlış şekilde haberleştirdiğinin aksine, bu bir Müslüman yasağı değil.”

Trump tepkilere yanıt verdi

"90 GÜNDE EN GÜVENLİ POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ve söz konusu yasağa tabi tutulmayan 40’tan fazla ülke olduğunu belirterek kendisini savunan Trump, “Gelecek 90 günde en güvenli politikaları gözden geçirerek uygulamaya koyduğumuzdan emin olduktan sonra tüm ülkelere tekrar vize vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

Caner Erkin açıklamalarının arkasında duruyor

44
Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

Kanada'da camiye silahlı saldırı düzenlendi

113
Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

Erdoğan'dan 15 Temmuz gazisinin ailesini ziyaret etti

55
Hülya Avşar'ın transparan cesareti

Hülya Avşar'ın transparan cesareti

185
Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

Fransa'da Sosyalistlerin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu

10
Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

Beşiktaş'ın Mehmet Ekici kararı

12
Trump'ın gündeminde yeni bir güvenlik uygulaması daha

Trump'ın gündeminde yeni bir güvenlik uygulaması daha

96
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM