Trump tepkilere yanıt verdi

Seçim kampanyası sürecinde sınırlarını sığınmacılara kapatmayı vadeden ve cuma günü imzaladığı kararnameyle bu sözünü tutan ABD Başkanı Donald Trump, gelen tepkilerin ardından bir açıklama yaptı.

‘ABD’nin bir göçmen ülkesi olmaktan gurur duyduğunu’ savunan Trump, ‘Zulümden kaçan insanlara merhamet göstermeye devam edeceklerini ancak bunu yaparken sınırlarını ve vatandaşlarını korumayı da sürdüreceklerini’ söyledi.

KARARINI OBAMA'YI ÖRNEK GÖSTEREREK SAVUNDU

“Medyanın da bildiği ama söylemeyi reddettiği şekilde ABD’yi özgür ve güvenli kılacağız” diyen Trump’ın eski ABD Başkanı Barack Obama’yı örnek gösterdiği açıklaması şöyle devam etti:

"POLİTİKAM, OBAMA'NIN IRAKLI GÖÇMENLERE GETİRDİĞİ VİZE YASAĞINA BENZİYOR"

“Politikam, Başkan Obama’nın 2011’de Iraklı göçmenlere getirdiği altı aylığına vize yasağına benziyor. Başkanlık kararnamesinde adı geçen yedi ülke, daha önce Obama yönetimi tarafından terör kaynakları olarak tanımlanan ülkeler.

"BU BİR MÜSLÜMAN YASAĞI DEĞİL"

Net olmak gerekirse, medyanın yanlış şekilde haberleştirdiğinin aksine, bu bir Müslüman yasağı değil.”





"90 GÜNDE EN GÜVENLİ POLİTİKALARI GÖZDEN GEÇİRECEĞİZ"

Nüfusunun büyük bölümü Müslüman olan ve söz konusu yasağa tabi tutulmayan 40’tan fazla ülke olduğunu belirterek kendisini savunan Trump, “Gelecek 90 günde en güvenli politikaları gözden geçirerek uygulamaya koyduğumuzdan emin olduktan sonra tüm ülkelere tekrar vize vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

