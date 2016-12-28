1 Trump Tower'da bomba paniği ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı Trump Tower, şüpheli paket ihbarı ardından tahliye edildi.

2 Süt firmasına FETÖ operasyonu: 19 tutuklama Denizli'de süt firmasına yapılan FETÖ operasyonunda içlerinde firmanın yönetim kurulu başkanı ve üyelerinin de bulunduğu 19 kişi tutuklandı.

3 Kuzey Kutbu soğumadan Türkiye ısınmaz İklim bilimci Prof. Levent Kurnaz -30 dereceyi bulan Erzurum ve -20 derece olan Ardahan’ın Kuzey Kutbu’ndan soğuk olmasını değerlendirdi.

4 Ağrı Belediye Eş Başkanı tutuklandı Ağrı Belediyesi Eş Başkanı Mukaddes Kubilay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

5 Diyarbakır'da 11 köyde sokağa çıkma yasağı Lice, Hazro ve Kocaköy ilçelerine bağlı 11 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

6 SGK'dan eğitim-öğretim yardımı duyurusu her yıl şehit, harp ve vazife malullerinin çocuklarına yapılan eğitim ve öğretim yardımı başvurularının 31 Aralık'ta sona ereceği bildirildi