Trump Tower'da bomba paniği

New York'ta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ait Trump Tower'da bulunan şüpheli paketten oyuncaklar çıktı.
TRUMP TOWER'DA ŞÜPHELİ PAKET
New York Polis Teşkilatına (NYPD) bağlı ekipler, Donald Trump'ın kullandığı Trump Tower'dan gelen şüpheli paket ihbarı nedeniyle alarma geçerek, binadaki kişileri tahliye etti.
Polisin ek güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde, bomba imha uzmanları, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.
PAKETTEN OYUNCAK ÇIKTI
Bomba imha uzmanlarının kontrolünden sonra paketin "güvenli" olduğu ve içinden oyuncakların çıktığı kaydedildi.