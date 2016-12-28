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Trump Tower'da bomba paniği

ABD Başkanı Donald Trump'ın kullandığı Trump Tower, şüpheli paket ihbarı ardından tahliye edildi.

AA | 28.12.2016 - 09:02
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ASD

New York'ta, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'a ait Trump Tower'da bulunan şüpheli paketten oyuncaklar çıktı.

TRUMP TOWER'DA ŞÜPHELİ PAKET

New York Polis Teşkilatına (NYPD) bağlı ekipler, Donald Trump'ın kullandığı Trump Tower'dan gelen şüpheli paket ihbarı nedeniyle alarma geçerek, binadaki kişileri tahliye etti.

Polisin ek güvenlik önlemleri aldığı olay yerinde, bomba imha uzmanları, itfaiye ve sağlık ekipleri hazır bekletildi.

PAKETTEN OYUNCAK ÇIKTI

Bomba imha uzmanlarının kontrolünden sonra paketin "güvenli" olduğu ve içinden oyuncakların çıktığı kaydedildi.

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