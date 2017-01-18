Trump: Tweet atmayı sevmiyorum

ABD’de cuma günü yemin ederek göreve başlayacak seçilmiş Başkan Donald Trump, Fox News’e verdiği röportajda kendisini hakkında bilinmeyen bir gerçeği açıkladı.

"TWEET ATMAYI SEVMİYORUM"

"Bak, ben tweet atmayı sevmiyorum. Yapacak başka işlerim var" diyen Trump, tamamı bugün yayınlanacak röportajda şu ifadeleri kullandı:

"AMA İKİ YÜZLÜ MEDYAYLA KARŞI KARŞIYAYIM"

"Ama iki yüzlü bir medyayla, basınla karşı karşıyayım. Tweet atmak, bu etkiyi yok etmenin tek yolu. İnsanlar benim hakkımda yanlış ifadeler kullandığında, bunu söyleyebiliyor ve sesimi çıkarabiliyorum"