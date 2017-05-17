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Trump, Ürdün Kralı ile görüştü

Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki telefon görüşmesinde, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi çabalarının ele alındığı bildirildi.

17.05.2017 - 08:27
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TRUMP

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump ile Ürdün Kralı 2. Abdullah arasındaki telefon görüşmesinde iki liderin, "Suriye'deki krizin sona erdirilmesi çabalarını" kapsamlı bir şekilde konuştuğunu açıkladı.

İŞ BİRLİĞİNE DEVAM

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump ile Kral 2. Abdullah'ın, ABD ile Ürdün arasındaki ortak alanlarda yakın iş birliğinin devam edeceğini vurguladığı belirtildi.

DEAŞ İLE MÜCADELE

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İki lider, Suriye'deki krizin sona erdirilmesi, şiddetin sona erdirilmesi ve sürdürülebilir bir uzlaşmayı sağlayacak şartların oluşturulması çabalarını ele aldı. Ayrıca Başkan'ın (Trump) yaklaşan Ortadoğu ziyaretiyle ilgili de değerlendirmeler yapıldı. Başkan, ABD'nin Ürdün'ün istikrar, güvenlik ve refahına olan bağlılığının altını çizdi ve Kral'a DEAŞ'la mücadeleye yaptığı katkı için teşekkür etti."

Göreve geldikten sonra terör örgütü DEAŞ ile mücadelenin hızlandırılması talimatını veren Trump, bölge ülkelerinin liderleriyle bu konuda telefonda ya da yüz yüze çok sayıda görüşme gerçekleştirdi.

Donald Trump, 19 Mayıs Cuma günü Suudi Arabistan'dan başlayarak İsrail ve Vatikan'ı da kapsayan ziyaret turuna çıkacak. ABD Başkanı'nın özellikle Suudi Arabistan ziyaretinde hem İslam dünyasından temsilcilerle bir araya gelmesi hem de DEAŞ ile mücadele anlamında atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmeler yapması bekleniyor.

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