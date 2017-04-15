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Trump, uzayda protesto edildi

Tarihin ilk uzay protestosu gerçekleştirildi.

15.04.2017 - 14:10
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  2. Teknoloji

ABD'deki başkanlık yarışında Demokrat Parti'nin adayı Hillary Clinton'ı geride bırakarak yarışı kazanan ancak göreve geldiği ilk günlerden beri izlediği politikalar nedeniyle pek çok konu hakkında sayısız şekilde protesto edilen Donald Trump, adını tarihe hiç de istemeyeceği bir şekilde yazdırdı.

UZAYDAN PROTESTO EDİLDİ

Trump'ı protesto etmek için gezegenimizin dışına çıkmaya karar veren Autonomous Space Agency Network (ASAN), bir balona bağladığı pankartı, 90 bin feet (Yaklaşık 28 bin kilometre) yüksekliğe gönderdi. Atmosferin en dış katmanı gezegenimizin yüzeyinden yaklaşık 960 kilometre yüksekte bitiyor.

Pankartta yer alan paylaşımda ise; "Buraya bak ... çocuğu" şeklinde ağır hakaret içeren bir mesaj yer alıyor.

Trump, uzayda protesto edildi

TWITTER MESAJI OLARAK TASARLANAN PANKARTA YANIT GELMEDİ

Trump'ın gündem belirleyen açıklamalarını yayınladığı kişisel Twitter hesabına cevap veren bir Twitter mesajı olarak tasarlanan pankarta Trump cephesinden henüz cevap gelmedi.

Trump, uzayda protesto edildi

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