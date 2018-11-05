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Trump ve Jinping Arjantin'de görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada, Çin'in ekonomik açıdan ABD’ye zarar verdiğini ve Çin'le adil bir anlaşmaya açık olduğunu söyledi.

AA | 05.11.2018 - 22:43..
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ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında perşembe günü gerçekleşen telefon görüşmesinin ardından liderler olumlu mesajlar vermeye devam ediyor.

ÇİN ANLAŞMA İSTİYOR

ABD Başkanı Trump yaptığı açıklamada, Çin’den ithal edilen 250 milyar dolar değerinde ürüne vergi uygulandığını hatırlatarak, "Daha yapacak çok şey var" dedi.

Çin’in anlaşma yapmak istediğini belirten Trump, "Doğru anlaşmayı yapabilirsek, adil olan bir anlaşma, bunu yapacağız. Aksi takdirde bunu yapmayacağız" dedi.

ARJANTİN'DE BİR ARAYA GELECEKLER

Trump, Jinping ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından "Görüşmelerimiz oldukça iyi gidiyor ve Arjantin’deki G20 Zirvesi’nde de bir araya geleceğiz" açıklamasını yapmıştı.

ABD’nin Mart ayında Çin’e yönelik ek gümrük vergileri getirmesinin ardından Çin de misilleme yaparak gümrük vergileri getirmiş iki ülke arasında ekonomik gerginlik patlak vermişti.

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