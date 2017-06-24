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Trump ve Putin, G20 zirvesinde görüşebilir

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Trump ve Putin'in G20 zirvesinde görüşebileceği söylendi.

24.06.2017 - 12:51
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Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spaicer, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Almanya’da düzenlenecek G20 zirvesinde görüşebileceklerini bildirdi.

RUSYA'YA BAĞLI

Spaicer basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Trump ve Putin’in G20 zirvesinde görüşebileceğini düşünüyoruz. Her şey Rusya’nın bizim ortak sorunlarımızı çözmeye hazır olup olmamasına bağlı. Eğer hazır olduklarını görürsek biz de görüşme yapmak isteriz.” dedi.

G20 ZİRVESİ HAMBURG'DA

Spaicer, Washington’un Moskova ile mümkün olan tüm alanlarda işbirliği yapmak istediğinin de altını çizdi.
G20 zirvesi 7-8 Temmuz’da Hamburg’da gerçekleşecek.

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