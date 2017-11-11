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Trump ve Putin sadece tokalaştı

Vietnam'da görüşme yapması beklenen ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin, bu görüşmeyi gerçekleştiremedi.

11.11.2017 - 08:57
  1. Haberler
  2. Dünya

Vietnam'da yapılan Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde birçok dünya lideri bir araya geldi. Ancak gözler ABD Devlet Başkanı Donald Trump, ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yapacağı görüşmedeydi.

Trump ve Putin sadece tokalaştı

SELAMLAYARAK ELİNİ SIKTI

Toplu fotoğraf çekimi sırasında Putin'in yanına gelen Trump, Rus lideri selamlayarak elini sıktı.

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders'ın yaptığı açıklamada, Trump ile Putin arasında APEC zirvesi kapsamında gerçekleşmesi planlanan ikili görüşmenin program yoğunluğu nedeniyle yapılmayacağını duyurmuştu.

Trump ve Putin sadece tokalaştı

"TRUMP GÖRÜŞMEYE HAZIR DEĞİL"

Rus senatör Aleksey Puşkov, dünkü bu karşılaşmayı Twitter sayfasından duyurdu. Puşkov, "Rusya ve ABD liderlerinin görüşmesi, kısalık bakımından rekor kırdı. Trump’ın görüşmeye hazır olmadığı anlaşıldı, eli ayağı bağlı” şeklinde değerlendirdi.

Trump ve Putin sadece tokalaştı

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