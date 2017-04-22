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Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

ABD Başkanı Donald Trump, vergi reformu ve finansal regülasyonlarla ilgili üç başkanlık kararnamesini imzaladı.

22.04.2017 - 04:28
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Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

ABD Hazine Bakanlığında düzenlenen törende kararnameleri imzalayan Trump, böylece Hazine Bakanı Steven Mnuchin’e üç alanda araştırma yaparak 150 gün içinde Beyaz Saray’a rapor hazırlaması için emir vermiş oldu.

Donald Trump, ilk imzaladığı kararnamede, ABD’nin vergi sistemini basitleştirmeyi hedeflediğini söylerken, "İnsanlar vergi iadelerini yapamıyor. Ne yaptıklarına dair en ufak bir fikirleri yok. Vergi sistemi çok karışık." ifadelerini kullandı.

Vergi alanındaki "karmaşık düzenlemeleri" azaltacağını bildiren Trump, orta sınıf ve işletmeler üzerindeki vergi oranlarını düşürmek istediğini vurguladı.

"EKONOMİMİZİ DAHA ADİL HALE GETİRMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Trump, imzaladığı ikinci kararname sayesinde, 2007 finansal krizinin ardından ekonomik istikrar için getirilen yasal zorunlulukların başında gelen Dodd-Frank Bankacılık Reformu kapsamındaki finansal regülasyonların inceleneceğini belirtti. Söz konusu finansal regülasyonların Amerikalı şirketlere engel oluşturduğunu savunan Trump, "Ekonomimizi daha adil ve zengin hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

"FİNANSAL İSTİKRAR AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ"

Ayrıca Trump, ABD’deki küçük ölçekli işletmelere daha fazla kredi verilmesi gerektiğine dikkati çekti. İmzaladığı üçüncü kararnamenin "vergi düzenlemelerinin neden olduğu aşırı yükleri azaltacağı" sözünü veren Trump, "Bu kararname finansal istikrar açısından çok önemli." yorumunu yaptı.

Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

Beyaz Saray’dan üçüncü kararnamenin detaylarıyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Federal vergi sistemi basit, adil, verimli ve ekonomik büyümeye yardımcı olmalı. Geçmiş yıllarda yürürlüğe giren vergi düzenlemeleri ekonomik büyümeyi engellerken, vergi yükünü de artırdı." ifadesine yer verildi.

Uzmanlar, 30 Nisan’da Beyaz Saray’da 100 gününü dolduracak Trump’ın seçim kampanyasında vergi reformu yapmayı vadettiğini hatırlatarak, bu hafta Trump ve Mnuchin’den gelen açıklamaların piyasalar bakımından önemli olduğunu vurguladı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, hükümetin yeni vergi reformu yasa tasarısını "çok yakında" duyuracağını açıklamıştı. Mnuchin’in açıklamalarından sonra New York borsası "ralli" yapmış, Nasdaq Teknoloji Endeksi tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak perşembe günü rekor kırmıştı.

Trump vergi sisteminde düzenlemeye gitti

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