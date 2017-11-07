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Trump yaptığı gafı itiraf etti

Trump, Asya gezisinin birinci durağı olan ve ilk kez gittiği Japonya’da, siyasi yaşamdaki tecrübesizlikten dolayı yaptığı gafı itiraf etti.

07.11.2017 - 10:20
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ABD Başkanı Donald Trump, seçilmiş ABD Başkanı olmasına karşın, dönemin ABD Başkanı Barack Obama’dan yemin töreni ile görevi devir almasından önce Japonya Başbakanı Şinzo Abe’yi ABD’ye davet etmesinin siyasi deneyimsizlikten olduğunu söyledi.

"SİYASİ DENEYİMİM YOKTU"

Başkent Tokyo’da Abe’nin konuşmasının ardından kameralar karşısına geçen Trump, daha önce ABD başkanlığı için aday olmadığını, başkan seçildikten sonra da siyasi deneyiminin bulunmadığını söyledi.

Trump yaptığı gafı itiraf etti

"HERKES BENİ ARIYORDU DAVET EDİYORDUM"

Seçimleri kazanmasının ardından dünyanın dört bir yanından kendisine kutlama telefonlarının geldiğini aktaran Trump, “Herkes beni arıyordu. Ben seçilmiş başkandım. Ama 20 Ocak’ta yemin ederek görevi resmen devralmadan önce, öteki dünya liderleri ile görüşmemek gerektiğini, bunun iyi bir şey olmayacağını bilmiyordum. Yerine geçeceğiniz başkan açısından baktığınız da bunun da anlaşılabilir olduğunu anlıyorum.” dedi.

Yeni seçilmiş bir ABD başkanı olarak kendisine gelen aramaların bazılarını kabul ettiğini anlatan Trump, “Herkes arıyordu. Japonya’yı kabul edersin. Başka bazılarını da. Almanya’yı kabul ettik, Rusya’yı, Çin’i kabul ettik” dedi.

"NE ZAMAN İSTERSENİZ GELİN DEDİM"

Japonya Başbakanı Şinzo Abe’nin kendisini arayıp, “en kısa zamanda görüşmek istediğini söylediğini” belirten Trump, “Ne zaman isterseniz gelin dedim. Ama 20 Ocak’tan sonra olmasını öngörüyordum. Sizi görmeyi dört gözle bekliyorum dedim. Arayın, ne zaman isterseniz buyurun gelin dedim.” dedi.

"ARADIM, OFİSİNDE DEĞİL YOLDAYDI"

Süreç içinde Japonya ve Amerikan medyasından görüşmeye yönelik sorular gelmeye başlayınca, yemin etmeden önce bir başka ülke liderini ABD’ye davet etmenin yanlış olduğunun farkına vardığını belirten Trump, “O zaman kendisini aradım. Ama ofisinde değildi, uçaktaydı ve New York’a geliyordu. Ben de geliyorsa görüşmemek olmaz dedim ve Trump Tower’da görüştük.” dedi.

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