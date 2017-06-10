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Trump: Yeminli ifade verebilirim

ABD Başkanı, Eski FBI Başkanı'nın verdiği ifadeler sonrası sessizliğini bozdu.

10.06.2017 - 12:11
  1. Haberler
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ABD Başkanı Donald Trump, Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) eski başkanı James Comey'nin verdiği ifadeler hakkıda Twitter'dan bir cevap vermişti.

Trump: Yeminli ifade verebilirim

Trump, Twitter'dan, "Birçok yanlış ifade ve yalanlara rağmen tam bir savunma… ve WOW! Comey bilgi sızdıran biri!" diye konuşmuştu.

"BAZI ŞEYLER DOĞRU DEĞİLDİ"

Olayın ardından Trump Cuma günü Beyaz Saray'da bir de basın toplantısı düzenledi.

Düzenlediği basın toplantısında Trump, "James Comey benim söylediklerimin çoğunu kabul etti ve söylediği bazı şeyler doğru değildi. Ben bu adamı [Comey] doğru düzgün tanımıyorum bile. 'Bana bağlılık yemini etmeni istiyorum' diyecek değilim ya. Kim bir adamdan yeminliyken bağlılık yemini etmesini ister ki?" dedi.

"YEMİN EDERİM"

Soruşturma sürecinde kendisinden ifade vermesi istenirse yemin edip etmeyeceğini soran gazeteciye de cevap veren ABD Başkanı, "Yüzde yüz yemin ederim tabi ki." ifadelerini kullandı.

Trump: Yeminli ifade verebilirim

"YAKIN GELECEKTE ANLATIRIM"

Trump Comey ile görüşmelerine ait elinde kayıtlar olup olmadığı sorulduğundaysa, "Bununla ilgili size belki yakın gelecekte bir şeyler anlatırım. Hiçbir şey ima etmiyorum" dedi.

KAYITLAR İSTENDİ

ABD Başkanı'nın basın toplantısından kısa süre sonra ayrı bir soruşturma yürüten Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi, Beyaz Saray'dan ellerinde iddialara konu olan görüşmelerin kayıtları varsa bunların birer kopyasını istedi. Comey'den de ifadesi sırasında bahsettiği tutanaklar istendi.

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