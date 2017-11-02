Trump yeni Fed başkan adayını açıkladı

Terör örgütü PKK'ya havadan ve karadan devam eden operasyonlarla nefes aldırılmıyor.

ABD Başkanı Donald Trump yeni FED başkanını açıkladı. Yeni başkan Jerome Powell oldu.

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Almanya'da 30 bin sığınmacı kayboldu

Almanya'da iltica başvuruları onaylanmadığı için sınır dışı edilmesi gereken yaklaşık 30 bin sığınmacının kayıplara karıştığı öne sürüldü.