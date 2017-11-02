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Trump yeni Fed başkan adayını açıkladı
ABD Başkanı Donald Trump yeni Fed başkanını açıkladı. Yeni başkan Jerome Powell oldu.
02.11.2017 - 22:19
Haberler
Dünya
ABD Başkanı Donald
Trump
, Fed Başkanlığı için Fed Guvernörü Jerome Powell'ı aday gösterdi.
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