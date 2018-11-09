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Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını duyurdu.

Haber Merkezi | 09.11.2018 - 17:13..
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Trump yeni göçmen beyannamesini imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Başkan Trump, yeni göçmen yasası için demokratik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Trump ayrıca, istifasını istediği Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yerine gelen Matthew Whitaker'la Rusya soruşturmasını henüz konuşmadığını söyledi.

KAÇAKLARA RESMEN YASAK

Trump'ın imzaladığı karar, ABD'ye kaçak yollarla giren göçmenlere iltica yolunu kapatıyor. Trump'ın kararıyla birlikte ABD'nin güney sınırından kaçak girişler 10 Kasım itibariyle 90 gün süre ile engellenmiş olacak. Ebeveynleri bulunmayan çocuklar karardan muaf tutulacak.

TARTIŞMALI GÖÇMEN YASASI

ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve geldiği ilk günden bu yana göçmen karşıtı tavırları, göçmen yasaslarında değişkliğin sinyallerini beraberinde getirmişti. Özellikle son dönemlerde sınırlardaki göçmenlere uygulanan politkalar ile bazı göçmenlerin toplama kamplarına yerleştirilmesi tartışmalara yol açmıştı.

 

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